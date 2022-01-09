Omicorn攻進社區，引發第三劑疫苗搶打潮，前台大感染科主治醫師林氏璧表示，昨日到醫院接種第三劑疫苗，被人山人海的施打民眾嚇壞，建議大家確定有預約到再前往，「別到醫院群聚」。

林氏璧今（9）日於個人臉書粉專《日本自助旅遊中毒者》指出，昨日早上接種追加劑、半劑量的莫德納疫苗，卻被醫院裡等待接種第三劑的人潮嚇到，他建議大家最好確定有預約到，再前往接種，「別去醫院群聚啊！」

另外，林氏璧也分享，打完第三劑疫苗，到現在已過24小時，與前兩劑AZ相比，注射部位特別痛，雖然沒有痛到手舉不起來、也沒有局部紅腫熱，但動到就是會痛，其他全身性的不良反應，包括發燒、疲勞和全身肌肉痠痛等，倒是沒有出現，「所以我應該也算是莫德納認證的老人吧！」

林氏璧透露，媽媽和他一樣前兩劑接種AZ，第三劑打莫德納，三劑打下來，身體幾乎沒有任何感覺；老婆則是第一劑打AZ，第二、三劑都打莫德納，但僅有第一劑有微燒、局部疼痛，後面兩劑就沒什麼狀況。

林氏璧在留言處也補充，不管前兩劑打哪牌疫苗，都建議第三劑以mRNA疫苗為首選，特別是前線的邊境人員，半劑量的莫德納對Omicron的保護效力，可能比全劑量的輝瑞／BNT還好些。