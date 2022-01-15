北市高中家長會聯合會今將在大直典華舉辦600人餐會，家長擔心會成為防疫破口。對此，台北市副市長黃珊珊指出，中央沒有要求禁止相關尾牙活動，也不能要求民間停辦，她今天有防疫很重要工作，若行程允許的話她會去，呼籲不用過度緊張，北市疫情還算平穩。

桃園市的聯邦銀行、西堤餐廳的群聚案燒進北市，案17801為中壢西堤餐廳員工，居住地為北投。對於匡列、採檢結果？黃珊珊表示，目前職場匡列的人，暫時沒有陽性回報，已擴大匡列，包括他們去過餐廳員工也都被居隔。

另外，有議員質疑黃珊珊否認聯合醫院中興院區、仁愛院區關掉抽風設備，黃珊珊強調，當天意思是說，這次仁愛跟中興事件跟關抽風系統沒有關係，但有叫他們去清查工會所說的關抽風系統的事件，後來他們去查證，可能之前有發生，但是跟這次確診事件沒有關係。

台北市長柯文哲昨再度拋出疫苗護照想法，媒體問何時啟動及推動行業別？柯文哲表示，他下令資訊局儘速把系統完成，但是要怎麼用，也要跟中央商量一下，畢竟還是要介接健保資料系統，可以雙方商量一下，中央有出國用的護照，我們改成國內版而已。

柯文哲強調，第一、打兩劑疫苗超過14天，第二，打兩劑疫苗超過3個月有打第三劑，如果打兩劑疫苗超過三個月，慢慢被視為沒有保護力，因為抗體在掉，這兩種條件下在國內可以被認為相對安全，這種人可以去運動不戴口罩、餐廳吃飯可以敬酒，意思會比較寬鬆規範，若不打疫苗就自己要限縮生活。

對於中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬建議社交距離拉到2公尺，柯文哲認為，沒有一場戰爭是用防守打贏的，就好像我們偶爾機場突破、醫院突破，事後苛責，當然哪個地方有破口，但坦白講人吃飯都會不小心咬到自己舌頭，很難要求100％，可以要求99％，但100％很困難。

柯強調，終究還是打疫苗，他倒覺得中央要很慎重思考過年要不要打疫苗，北市滿編作業可以到20萬到25萬之間，但如果要把250萬人口，該打的要打完，全部打要10周，若把12歲以下扣掉也要7周、蠻久的，1月24日以後北市疫苗注射回歸中央1922系統，所以中央要宣布規定，北市就無法自己做決定，要打的的話講好，大家要準備動員了。