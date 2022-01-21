林園工業區服務中心黃姓主任疑似浮報工程款、收受回扣38萬餘元，還遭已婚女職員爆料打造專屬休息室、企圖追求。一審依貪汙治罪條例判處14年、褫奪公權3年。二審黃男依然不認罪，高雄高分院依貪瀆、背信等14罪，加重其刑、判14年6月。

判決指出，黃男2013年7月任職林園工業區服務中心主任，多次利用10萬元以下的綠美化、辦公室公用器材小額採購案，要廠商直接給予回扣或電器用品。檢調也查出，黃男曾就已完成的工作簽辦採購案，央請廠商假意配合施作，事後取得工程款。此外更有向廠商收取下水道代清潔費，或檢附不實單據報支款項等情事。

「中心的主導權都在黃男手上！」一名男性承辦員出庭作證時氣憤強調，有時發現驗收公文有疑慮、批註要求改善時，黃男會要他直接蓋章放行。有時中心總務也會對他說「主任都親自看過了，沒問題」，要他直接簽名驗收。

該證人還強調，工業局政風室曾經來查帳，發現中心的帳亂七八糟，黃男還交代他謊稱「都說是我（黃男）自掏腰包買的」就好。

一名已婚女職員也作證，她調職至該中心後，黃男便開始處心積慮追求她，還為她量身打造專屬的「個人休息室」，安裝不明來源的冷氣、冰箱、電熱水器，方便她輪班值守時盥洗、過夜用。休息室改造完工時黃男還傳Line給該女說「妳的閨房已經處理好了」，黃女嚇個半死，只能客套說感謝，黃男竟回「只要撒嬌的跟我說謝謝就好」。

該女強調，黃男給她休息室鑰匙還強調是她專用的，她曾經在休息室內盥洗過，後來覺得黃男怪怪的，怕他在房間裡面「放東西」，住一個月就不敢住了，事後該女也申請調職。

一審高雄地院調查後，以承包商、承辦人的證述及案卷為證，將黃男依貪汙治罪條例判處14年、褫奪公權3年。黃男不服上訴，依然否認犯行，高雄高分院認為黃男涉犯貪瀆、背信等14罪，改判14年6月，全案仍可上訴。