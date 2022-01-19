前美女主播朱琦郁，不只有流利口條、優雅氣質，還擁有F級傲人上圍，朱琦郁過去還因爆乳鞠躬照爆紅，被網友封為「倒奶主播」，而朱琦郁近日則首度接下台積電尾牙的主持工作，她辣穿深V貼身紅禮服亮相，火辣穿著相當有誠意，朱琦郁事後也曬出一系列美照，興奮直呼：「成就解鎖！」

朱琦郁昨（18日）在網上發文透露，她在上個禮拜主持台積電14A廠的尾牙，這是朱琦郁第一次接下台積電尾牙，她直呼深感榮幸，朱琦郁相當有誠意，她特別準備多套禮服輪番上陣，最吸睛的莫過於，朱琦郁辣穿深V貼身紅禮服，豪秀F級車頭燈，深邃事業線相當吸睛，前凸後翹的好身材全都露，另外，還有一套是金色透膚長裙，朱琦郁不只美腿若隱若現，超低胸設計更是讓她傲人美胸快彈出。

朱琦郁提到，雖然受新冠肺炎疫情影響，除了飲食之外，都不能脫口罩，也不能離桌敬酒，領獎要保持安全距離，不過大家都很遵守防疫規定。同時，朱琦郁與主持搭檔也無法走下台跟大家互動，朱琦郁原以為場面會很冷靜「但因為遊戲互動環節大家都很投入，抽獎獎項也很豐富，所以同仁們『自然嗨」』！場面超熱鬧」。

朱琦郁好身材相當吸睛。（圖／取材自Catherine C 朱琦郁 臉書）

朱琦郁也不忘放送福利，曬出一系列報乳辣照，讓網友大飽眼福，而朱琦郁也強調，自己只有在休息室和背板拍照才暫時脫口罩，主持前兩天也有快篩，而主持也有全程戴口罩。

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