節目將由藝人組成龍虎兩隊星探團，分別到台南各地挖掘極具潛力的歌唱高手。（三立提供）

三立除夕節目再度走出戶外，今年推出由曾國城主持的《2022超級華人風雲榜-K歌王站出來》，將深入前往誕生台灣第一張黑膠唱片「亞洲唱片」與在流行音樂史上不斷孕育出重要音樂人才的台南錄製，挖掘潛藏在當地的素人歌唱高手，可為今年最接地氣的除夕特別節目。

節目將由藝人組成龍虎兩隊星探團，分別到台南各地挖掘極具潛力的歌唱高手，「龍隊星探團」有許志豪、吱吱、草屯囝仔再加上楊繡惠，「虎隊星探團」則是小鐘、八弟外，還有2位歌唱選秀節目出道的焦凡凡及徐凱希，由康康、大支與苗可麗當評審，而畢書盡及黃妃也特別趕赴台南，擔任演唱嘉賓。

在經過尋找高手後，結果在驗收時小鐘那隊找了一位帥氣的攝影師，攝影師的女友稱讚男友唱歌好聽的不得了，所以決定找他來挑戰，與焦凡凡合唱伍佰的〈妳是我的花朵〉，沒想到帥氣的外表下竟有驚人反差，遭曾國城封為「走音天王」，連焦凡凡都招架不住他的節奏感，讓台下笑成一團。

另有位女學生和徐凱希搭檔演唱徐佳瑩的歌曲，徐凱希嶄露出她超強的合音技巧，兩人被全場封為高水準級的演出，連曾國城都忍不住說：「跟妳主持節目這麼久，不知道原來妳這麼會唱歌！」

由於錄影時間緊湊，現場出些小插曲，像退賽的蚵仔煎老闆娘店隔壁失火，工作人員整個嚇哭，以為是她店發生事情，還有錄影中途現場卡拉OK機被唱到壞掉，草屯囝仔和素人演唱〈墓仔埔也敢去〉時，伴奏是由key board老師神救援演奏，再把現場氣氛帶熱起來。

而最緊張是主持人曾國城及所有參與藝人都要搭最後一班高鐵回台北，節目一錄完就包計程車衝去高鐵站，大家笑說真是第一次看到曾國城在高鐵站內狂奔。《2022超級華人風雲榜-K歌王站出來》將於除夕晚間8點至11點播出。