《飢餓》主持群合唱5周年單曲〈因為有你〉。（中視提供）

白冰冰（中右）、陽帆（中左）等人主持的除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》眾星雲集。（中視提供）

中視除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》主持群陽帆（左起）、白冰冰、孫協志、峮峮、許孟哲、豆花妹以及王仁甫以紅白配服裝登場。（中視提供）

許孟哲（左）、峮峮玩「大吉大利傳傳樂」。（中視提供）

王仁甫（左）、豆花妹玩結合韓劇《魷魚遊戲》的「歡樂木頭人」。（中視提供）

楊繡惠為爭取分數搶坐孫協志大腿。（中視提供）

中視除夕特別節目《虎虎生風旺旺年》一開場白冰冰以金冠太后裝亮相，陽帆則是應景穿上酒紅色西裝喜氣洋洋，和《飢餓遊戲》主持群孫協志、王仁甫、許孟哲，豆花妹（蔡黃汝）、峮峮齊唱賀年歌曲拜年。主持群以紅白配的亮眼服裝登場，加上藝人來賓、舞群、樂隊一字排開，眾星雲集近百人，王仁甫開玩笑說：「我們現場歲數加起來大概快3000多歲。」白冰冰宛如皇太后率眾人齊喊：「我們這團是千歲、千歲、千千歲。」

「飢餓三帥」孫協志、王仁甫、許孟哲為了節目有備而來，一連獻唱〈我難過〉、〈無所謂〉、〈傳說〉等經典歌，許孟哲更展現超強饒舌功力，3人帥氣爆表，專業唱跳把5566的回憶殺神曲再現。豆花妹則帶來〈迷人的危險〉，成熟又溫暖的聲線加上細膩唱功，一開口讓人如癡如醉。

另一大看點還有《飢餓》主持群的5周年紀念單曲〈因為有你〉，這是5人首度同台演唱，身穿《飢餓》隊服熱力唱跳，讓陽帆大讚：「這首歌聽第一遍就很有感覺。」 5人在節目中還擔任評審，為爭取分數，藝人楊繡惠直接飛撲孫協志坐他大腿，讓他臉色發青，嚇到直喊：「我大腿骨快裂開！」白雲也看不下去：「什麼叫年獸現在知道了吧。」

除豪華歌舞秀以外，還有趣味競賽，獲勝隊伍每位都能抽紅包，白冰冰鬥志滿載：「每次玩遊戲就覺得年輕了80歲。」由孫協志主持遊戲單元，他透露今年製作單位特別指派任務給他就是要「制住冰冰姐」，就怕白冰冰求勝欲太高玩到失控，孫協志還笑說：「我本來想先去要個奶嘴，萬一真的不行就把她（白冰冰的嘴）塞住。」

製作單位今年特地結合最夯韓劇《魷魚遊戲》推出「歡樂木頭人」，用指定道具夾乒乓球穿過健康步道，時常被《飢餓》惡整的王仁甫、豆花妹，玩起遊戲似乎毫無痛感，連白雲都納悶：「先檢查看看是不是義肢，不然怎麼不會痛。」《虎虎生風旺旺年》將於除夕夜（31日）晚8點在中視播出。