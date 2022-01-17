因應農曆春節即將到來，新光保全特別響應協會年菜食物箱募集活動及新保愛心米捐助活動，來到安得烈食物銀行，協助包裝年菜食物箱，希望在時間內讓有需要的人都可以順利領到食物箱，逐步朝向零飢餓最終目標邁進。

疫情效應持續衝擊整體經濟大環境，不僅間接影響社會邊緣家庭收入來源，亦加劇城鄉落差與資源分配不均等社會問題。尤其在資源相對缺乏的地區，僅求一份溫飽是許多孩童微不足道的願望，透過分工合作裝填食物、封箱及搬運的過程，不僅服務同仁內心可獲得難以衡量的滿足及體會感恩惜食的精神，食物箱的獲得亦使正值生長期的孩童能夠獲得充足營養。

新光保全每年堅持辦理公益活動，以實際行動幫助需要關懷的弱勢孩童與家庭，傳遞善的價值同時，溫暖每個有需要的角落。此外，新光保全長期與安得烈慈善協會合作，聚焦於為社會弱勢族群提供即時、急需、急用的資源，以改善偏鄉孩童與家庭飢餓問題。期盼透過合作，串聯社會每一份公益力量，共同為社會上需要協助的人盡一份心力。

展望未來，新光保全表示，將持續與更多機構團體或其他單位合作，到全台灣各角落進行公益兼教育推廣，幫助更多所需的學童與家庭；同時將持續集結企業內的資源與力量，與更多ESG行動方案作結合，以發揮正向影響力，並善盡企業社會責任，讓更多人可以受惠。