海巡署金馬澎分署今（21）日統合轄區金門、馬祖及澎湖等三個離島岸海執法單位，同步展開岸、海擴大威力掃蕩勤務。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署今（21）日統合轄區金門、馬祖及澎湖等三個離島岸海執法單位，同步展開岸、海擴大威力掃蕩勤務。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署今（21）日統合轄區金門、馬祖及澎湖等三個離島岸海執法單位，同步展開岸、海擴大威力掃蕩勤務。（海巡署金馬澎分署提供）

金馬澎三離島海巡 春節前夕擴大威力掃蕩

農曆春節年關將近，海巡署金馬澎分署今（21）日統合轄區金門、馬祖及澎湖等三個離島岸海執法單位，採最嚴謹的防疫措施，同步展開岸、海擴大威力掃蕩勤務，用具體行動展現海巡能量及執法決心，以嚴防越界（抽砂）陸船、走私及偷渡等不法事件，杜絕新冠肺炎及非洲豬瘟疫情從境外竄入，維護海域資源及國內農產經濟安定秩序。

海巡署金馬澎分署表示，由於三離島地理特殊，積極聽取、了解各地鄉親對於海巡單位的期許，擴大威力掃蕩由各島巡防區指揮部主任親自主持提示執法重點。

針對金門與廈門隔海相望，特別嚴密清查易生走私及偷渡情事的好發地點，包括漁港突堤、岸際空屋、防風林等處，以杜絕潛藏治安危機的死角；另對掌握、防範馬祖海域陸船越界抽砂情勢，金馬澎分署仍不敢掉以輕心，除持續加強海上目標監控勤務作為，嚴防國土海域資源威脅。

此外，為應9天春節假期即將到來，也提前加強馬祖各岸巡單位安檢人員勤務教育，期許能提供年節返家鄉親兼顧安全及便利的服務；面對澎湖海域惡劣海象現況，金馬澎分署已指導各岸海單位完成救援裝備檢整訓練，期能保障離島居民航程平安。並就維護南方四島國家公園海域珍貴物種資源，規畫大型艦巡戈與進駐，持續綿密監控海面，以避免陸籍鐵殼漁船趁隙避風作業。

金馬澎分署表示，離島資源相對不足，特別感謝鄉親及各界長年對於取締越界船舶、查緝走私偷渡工作的支持與指教。民眾最關心的防疫問題，海巡同仁更是以最嚴謹的態度，最高的標準來辦理，查察行動都穿戴符合規範的防疫裝備，有效維護海域秩序與國家安全。民眾若發現海域、岸際可疑不法事件，請主動撥打海巡「118」專線，海巡署將即刻調派岸海兵力趕往查處，確保民眾生命財產的安全。