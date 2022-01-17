恩泉教會紀經儀牧師（左一）、芥菜種會社區發展處中區組長李佩娟（右四）、愛心店家與志工們為社區共好冰箱啟用剪綵，象徵互助、共好的理念正式在南屯扎根。(基督教芥菜種會提供)

居民前來領取愛心物資，一同見證芥菜種會與恩泉教會致力服務社區的心意。(基督教芥菜種會提供)

基督教芥菜種會與台中市基督教恩泉教會共同合作設置南屯區第一個「社區共好冰箱」，17日在基督教恩泉教會正式啟用；透過捐贈及重新分配的方式，讓食物重新返回提供給需要的民眾，使家裡多餘的食物做更好的運用，轉而成為別人的需要和祝福。

基督教芥菜種會傳承創辦人孫理蓮宣教士「哪裡有需要，就往哪裡去」的精神，致力於透過串連社區網絡的夥伴關係，將服務傳到偏鄉的弱勢者身上。秉持「食物不浪費，打造無飢餓社區網絡」的精神；芥菜種會避免資源錯置、食物浪費，有需要者可以就近免費取用，也提供給弱勢者一份穩定安心的食用供給，除了減少資源的浪費，尊重食品生產者，更是為永續環境盡一份心力。

南屯區因經濟結構轉型，許多年輕夫妻選擇到外地工作，把小孩留給祖父母照顧，所以隔代教養家庭成為在地趨勢，且因新住民比例多，與台灣文化間的磨合，也是值得社會關注的議題。

深耕南屯區多年的基督教恩泉教會紀經儀牧師表示，希望社區共好冰箱能成為一個管道，讓願意提供幫助的民眾或教會，可以有貢獻與學習此助人模式的機會，一起為社區盡一份力；未來在社區內可自行循此模式，建立據點，幫助在地更多有需要的民眾。

芥菜種會連結在地的愛心店家，包括福興芋饅頭、饅頭叔叔與大城包子饅頭，每週固定捐贈饅頭和包子，由基督教恩泉教會負責維護管理。經過一個月的試營運期間，透過民眾走出家門領取包子、饅頭等食物，教會增加了與社區民眾的互動，試行期間已有約百位居民前來使用共好冰箱服務，為地方社會福利提供補充方案，也期待藉由食物分送的過程能幫助更多弱勢者走出家門，藉此進一步即時提供協助。

芥菜種會社區發展處中南區主任游婷婷說，根據環保署數據，保守估計台灣平均每人一年的廚餘量約96公斤，與歐美並列，同為浪費大國，比中日韓平均多20％；芥菜種會長期致力於國內弱勢兒少、婦女與長者等各項社區服務，並以「芥助網」的形式，推動社區共好的助人網絡，其中社區共好冰箱為芥菜種會社區食物銀行的延伸，承接民眾家裡多餘的食物，轉而成為別人的需要和祝福。

基督教恩泉教會社區共好冰箱目前每週一下午3點提供服務，民眾不限身份和年紀，有需要者可以在教會門口領取食物，紀牧師也邀請鄉民一起分享家中多餘食物，讓共好冰箱的理念得以延續下去，期待透過食物供需的連結網絡，幫助更多社區裡需要關懷的家庭。