全國教師會解析今年學測數學B指出，試題難易度與去年相比，整體較易，試題符合領綱，無超綱現象，預估分數可能較去年上升。整體試題較過往創新，體現數A與數B內容的差異。他們認為，數學B給學生一道希望之光，讓數學更有應用價值。

全教會表示，今年有許多題目扣緊時事，譬如第15題提到失蹤航機的搜尋，樹狀圖與列聯表可幫助系統分析。

此外，也有跨科整合題，像第6題提到地球的經度與緯度，和地理科結合；第7題提到單點透視法，與生活藝術結合；第18-20題提到中國虎丘塔、護珠與義大利的比薩斜塔，和地理科、生活藝術結合。

全教會說，數學B題目創新度高，像第7題提到單點透視法，就很有意思。同時，第2、6、7題，皆為數B課程獨有單元，週期性的變換、地球經緯度、單點透視法，是針對對商管藝術學群實用的題型：

首次出現的混合題型，配分約為15分，除了單選題外，亦包括計算題，提到中西方斜塔建築，運用弧度、三角比單位換算。整體混合題型設計恰當。