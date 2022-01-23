桃園市長鄭文燦23日上午主持防疫會議，因應遠雄自貿港區疫情，擴大進行9社區篩檢站，共篩檢2499位全數為陰性，針對港區內30廠商共1722位員工篩檢，有新的確診個案，將會在下午由指揮中心及下午記者會再詳細說明。

鄭文燦表示，目前桃園居家隔離819人，累積須送集中檢疫所有2537位在28處檢疫所，擴大採檢、居隔及匡列就是要把所有所有潛在病例找出來，遠雄自貿港區採檢會持續，今天也會做大清消，後續採檢其他家廠商，包含貨運站及物流區等，昨天則是採檢包含宿舍區大概有400名移工，半數以上是亞旭電腦員工，亞旭共386個外籍移工，宿舍區住了209位，另有7處移工宿舍，除篩出的確診者外，其餘323位未確診移工全數送往集中檢疫所。

鄭文燦指出，為了要確保移工健康安全，特別是他們的家日足跡，教會、餐廳、商圈等也進行疫調與消毒，教友們也會通知採檢，生活熱區包含火車站、宿舍周邊也加強傾銷，因為社區足跡移到桃園北區，設大園、菓林、南崁篩檢站外，今天也規劃在桃園火車站再設一站。另外，雇用50人以上事業單位要進行移工快篩，請各企業單位配合。

鄭文燦也宣布，桃園市農曆春節至元宵節的所有春節走春祈福、燈會等所有活動取消 ，可保留靜態活動，要減少所有可能染疫德風險。