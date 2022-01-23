高雄市博愛國際青年商會今（23）日舉辦「線上你和我 消防博愛守」活動，力邀網紅響應物資捐贈，募得200份物資，捐助給新住民家扶中心。（柯宗緯攝）

博愛青商會會長陳嘉哲指出，博愛青商會今年是第3年與基督教芥菜種會合作。（柯宗緯攝）

高雄市博愛國際青年商會今（23）日舉辦「線上你和我 消防博愛守」活動，力邀網紅響應物資捐贈，募得200份物資，捐助給新住民家扶中心，同時透過線上宣導防火知識，呼籲民眾更加謹慎留意及重視消防安全議題。

博愛青商會會長陳嘉哲指出，博愛青商會今年是第3年與基督教芥菜種會合作，也感謝消防局大昌分隊協助活動。近年來疫情關係，實體活動舉辦受影響及考驗，今年度加入網路藉由影片做消防安全推廣，推廣給新住民及社會大眾，喚醒大家對消防安全重視。

芥菜種會提到，芥菜種會很注重防災議題，像去年發生的城中城大火事件，當中有不少新住民朋友，當下社工協助安頓姊妹家庭及生活，大多人在火災第一時刻是相當驚慌，不知如何應對，因此必須防患未然，平常多關注、學習防災知識。

值得一提的是，這次活動幕後推手為博愛青商2022年社區發展主委陳艾斯，透過他在職場上的人脈資源，力邀全台各地網紅一起響應此次的物資捐贈活動，而透過網紅本身的社群影響力，也順利募集到更多的物資，幫助到更多社會上需要幫助的人。

「愛是不分國界的，只要是可以幫助到人的，我們博愛青商就會努力去完成這樣的社團使命」，陳艾斯提到，雖然力量不大，但是只要我們堅持這一個善念，我們相信，這個社會就會越來越好，人跟人的關係也會因此連結更加緊密。

陳艾斯指出，這個活動「線上你和我，消防博愛守」也是因為最近大樓火災頻傳，透過第一線人員提供最正確高品質的防火知識，將此活動作為種子，希望引起大家對於防火知識的重視，未來接觸相關的危險狀況都會更加留心，達成終身學習的目標。

陳艾斯表示，每年都會固定贈與新住民家扶中心物資，而在今年疫情中看見新住民這個特殊狀況，希望藉由會內活動影響力加大、加廣，而博愛青商自己捐贈的物資也算是一種拋磚引玉的方式，盼更多人來一起響應活動，也讓更多新住民朋友能得到真正實質上的幫助。