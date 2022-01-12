中華民國資源回收推廣協會7日在台北圓山飯店舉辦理事長交接儀式，由第9屆理事長由得隆環保公司董事長鄭萬得，交接給第10屆新任理事長台灣瑞曼迪斯副總經理胡志明。胡志明表示，未來工作有四大重點，包括作好政府機關的溝通橋樑、爭取會員權益與解決會員困難、辦理專家講座及協助產品辦理認證等。

交接儀式當天，行政院環保署沈副署長、環保署基金管理委員會魏副執行秘書及台中市環保局陳局長到場表示祝賀，工業技術研究院、台灣區造紙同業公會、歐洲商會能源及環境委員會、新北市資源回收商業同業公會、欣榮企業（股）公司及力麗（力鵬）企業（股）公司派員共襄盛舉，並特聘圓山飯店林育生董事長為協會顧問。

中華民國資源回收推廣協會創立於1992年8月19日，從初期廢寶特瓶的回收至廢塑膠廢五金、廢紙等各項資源物資，目前已串連上、中、下游。溫室效應、海洋污染、碳中和、碳稅等議題，都跟協會會員事業息息相關，也是全球共同重視的焦點議題。