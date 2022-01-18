施羅德投資長暨全球和美國股票團隊投資主管Alex Tedder指出，通膨仍然是許多產業的重大風險，隨著更高的投入成本，特別是能源成本上升，這將影響到消費物價和薪資，企業利潤率可能會面臨壓力，因此定價能力將會是投資關鍵。

2021年供應鏈的嚴重中斷主要與因為新冠肺炎造成的產能關閉和運輸瓶頸有關，預期供應鏈中斷的情況將於2022年逐漸降低。

隨著市場對更高的需求做出反應並重建庫存，根據歷史經驗，供應鏈積壓的情況會迅速調整。Alex Tedder認為，沒有理由假設2022年不會出現這種情況，而且事實上，運費已經開始下降。

然而，施羅德也相信能源價格可能會繼續高於正常水準。在供給成長停滯的情況下，經濟復甦正在提升對石油和天然氣的需求。由於政府鼓勵能源公司在再生能源上投入更多資金，這使得傳統探勘和生產的支出持續減少。由於這種投資不足，能源供給不僅緊繃，而且在許多情況下將會迅速減少，特別是在要實現零碳排目標的情況下。因此，傳統能源價格有可能會在相當長的一段時間內保持高檔。

然而毫無疑問地，石油和天然氣儲量在未來的價值，將僅只會是目前隱含價值的一小部分。但就目前而言，傳統能源可能會產生高於正常的現金流量和利潤。

這一段時間以來，許多基金經理人一直擔心通膨最終可能被證實不僅只是「暫時性的」，而且到目前為止，預兆並不好。2021年10月美國生產者物價通膨率達8.6％，令人感到震驚，這反映物價上漲的影響：從能源和商品價格的上漲，一直到勞動成本的快速上漲。

後者的現象讓許多經濟學家感到意外：美國和歐洲的勞動力中有相當一部分尚未重返工作崗位。由此產生的勞動力短缺給薪資帶來了巨大的上漲壓力，美國的平均每小時收入現在增長了5％，這種增長速度將進一步加快，因為勞工面對更高的住房和燃料成本，進而升高對薪資的需求。

總體而言，儘管供應短缺的情況有所減緩，但物價壓力仍然很大，2021年10月消費者物價指數上升至6.2％，為1982年以來最大增幅，這對我們來說並不意外。很難看到物價上升的壓力出現快速降溫的可能，特別是考慮到全球所有主要地區的復甦動能似乎都很強勁。

2021年的企業獲利成長非常強勁。隨著去年底新冠肺炎疫苗獲得批准，加上創紀錄的貨幣和財政刺激措施，雙雙支撐了商業活動快速反彈回升。例如，標準普爾500指數的企業每股獲利，可望在2021年達到225美元的水準，這比2020年成長了65％。

然而企業獲利可能在2022年面臨挑戰。不僅美國的利潤率已回到歷史高點，而且生產成本增加的全面影響也尚未顯現。由於勞動市場緊繃，使得各產業之間彼此競相爭搶合格的勞工，企業利潤率因此將面臨更大的壓力，特別是服務業。這些因素都將使企業獲利處於更具挑戰性的環境。

在此背景因素下，股市似乎存在明顯風險，尤其是當前估值相對較高（特別是美國）。

施羅德可以預期，企業應能夠將較高的成本轉嫁給消費者，並藉此來度過未來1年。因為消費者的家庭財務狀況大多良好，伴隨著薪資上漲，他們可能會覺得消費商品價格上漲5％仍然是可以接受的。然而，許多公司，尤其是那些產品差異很小或沒有差異的產業，將無法轉嫁上揚的成本。

在當前環境下，鑑於穀物、糖、鋼鐵和銅等基本商品大幅上漲，必需消費品和工業產業似乎最容易受到投入成本上升的影響。而這些產業通常也面臨較高的競爭。

但也有明顯的例外：例如雀巢在2021年第三季將產品價格較2020年度提高4％以上，這得益於其強大的全球咖啡特許經營權。該產業的其他公司，如聯合利華或寶潔公司，也持續努力提高其產品價格。

最好的企業定價能力發生在科技產業，特別是那些在市場占據主導地位的巨型平台企業。例如為企業、政府和家庭提供基本工具的微軟和Adobe等軟體公司都處於獨特的地位，因為它們每年都可以提高年度訂閱費用。

此外，少數規模非常大的網路平台，例如谷歌的母公司Alphabet，主導數位廣告市場（這已經正成為各種廣告商的主要管道）。2021年前9個月，谷歌的收入比2020年同期成長了45％，這歸功於其強勁的定價能力。

許多軟體、網路和半導體公司，可以在保持成本增加的同時調高價格。這些領域仍將有不錯的投資機會。

除了眼前的挑戰之外，事實上還有許多結構性驅力，將會對未來十年以及往後的股市產生重大影響。

這些全球大趨勢（Mega-trends）包括氣候變化、能源轉型、人口變化、醫療保健創新、數位化、自動化和城市化等等。隨著人口增長，彼此間的相關性呈指數級增長。新冠疫情的大流行更是加速了這段變革的過程。

全球仍然存有許多需要被迅速解決的重大挑戰，例如在新冠肺炎出現僅九個月後，藥廠便能生產革命性創新的疫苗樣，這顯示我們正處於創新的黃金時代。

從處理能力、連接性、頻寬和記憶體、電力傳輸以及軟體的多種科技間的相互融合，這引發跨產業的變革和創新浪潮，而且其中有很大一部分在幾年以前還都是不可能達成的。

例如，沒有DNA基因定序技術，就不可能開發出新冠肺炎疫苗。同樣地，由於電池容量、再生發電能力和電網技術的進步，使得能源轉型成為可能。全球正在處於轉型的過程中，其影響和範圍是廣泛的和長期的。

這其中蘊藏著巨大的投資機會。如果施羅德對大趨勢的解讀是正確的，那麼投資於與這些與大趨勢相關的公司，其未來的回報可能會優於傳統的股票指數。

在一個複雜且瞬息萬變的世界中，資本提供者與其被投資方之間的定期和建設性對話是有必要的。從投資者的角度來看，管理團隊可能不會意識到特定問題的重要性，例如永續發展或社會福利。

同樣地，投資人可能也不會意識到，公司為應對我們之前討論的一些挑戰而致力於發展其業務模式的程度。因此，投資並不僅只是買進股票而已。積極參與企業的經營管理也是必要的。