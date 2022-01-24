全球供應鏈瓶頸造成通膨率走升，加上冬天來臨，地緣政治風險紛擾，進一步助漲能源價格，同時，另一個長期通膨趨勢正悄悄來襲，而且那就是所謂「氣候通膨」或稱為「綠色通膨」。元大投信指出，當全球積極推動永續發展，企業所投入的綠色轉型成本將逐漸反映在供應鏈價格上，率先布局能源、原物料、基本金屬等實質資產的實質多重資產基金，可望在這波轉型浪潮中有所表現，是必備的投資選項之一。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，為了與國際接軌、避免國際碳關稅貿易制裁，愈來愈多國家正視「2050淨零碳排」目標，淨零碳排已經不再是口號而已，更從環保課題，擴大到攸關產業國際競爭力，成為各國未來新經濟重點方向。轉型過程帶來的綠色通膨，甚至可能出現綠天鵝，有威脅但也帶來投資機會。自工業革命以來，碳排放是構成經濟成長的基礎。現在全球逐漸凝聚共識，必須就碳排放量制定一個使用者自付價格的碳定價，來應對日益惡化的氣候變化危機，當碳排放量不是免費時，而成為企業成本時，勢將反映在物價上。

為實現2050年淨零排放目標，各大型機構多認定碳價有走高趨勢，根據世界銀行資料，現在全球平均每噸約3美元，並建議至少要達到每噸40至80美元水準，且2030年調至每噸150至200美元。在這樣的大趨勢下，可以想見，通膨將非短期季節因素或反映經濟周期循環而已。

以近期最受關注的原物料鋁礦為例，煉鋁為高耗能產業，以往高度依賴中國提煉，如今隨著減排政策趨嚴，碳定價走高，而導致鋁礦不再能依賴中國的低成本優勢來做生產，未來長期勢必面臨供給發生結構性改變，並可能迎來中長期漲價的趨勢。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，全球經濟復甦帶動需求穩步上揚，能源、原物料、基本金屬等實質資產價格，易漲難跌，最有機會受惠，長期還有綠色通膨推升力道；至於房地產相關的REITs，在升息環境中，是具吸引力的收益資產，可以加強投資組合的息收與穩定度。而這些實質資產類別，都是一般投資人不易接觸到的標的，透過基金，就能一次囊括相關標的，而且能與股票部位達到互補效果，將是2022年不可忽視的投資選項。