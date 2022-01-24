宏碁集團創辦人施振榮今（24）日呼籲藝文界，在這波元宇宙大趨勢下，只做硬體會很辛苦，內容才是King，藉由藝文內容創新及跨域共創，開拓新機運，包括遊戲、電影等應用。

施振榮指出，元宇宙才剛開始，台灣已掌握元宇宙在半導體與資通訊硬體的機會，對推動硬體的普及化扮演重要角色，但未來內容的創新在元宇宙更是關鍵，需要攜手藝文界共創價值，帶動元宇宙生態的爆炸性成長。相信以具有東方矽文明特色的內容，加上由「人本智慧」出發，在元宇宙定能創造更高價值。

施振榮24日發起一場陽明交大藝文界校友的元宇宙座談會，老中青三代跨越近50屆畢業的校友，從不同角度及視野探索元宇宙的新機會。

台灣NFT數位藝術家吳哲宇表示，區塊鏈技術提供藝術家出版數位正本作品的能力，簡化了作品從上架到購買收藏的流程，結合了生成式藝術（Creative Coding）後，將傳統世界的版畫，變為設計藝術程式來創作，如知名平台Artblocks ，每一版皆為獨一無二演算法生成的動態互動作品。除了促進大量藝術家活躍，也帶動藏家關注藝文創作，將資源與藝術世界連接起來。

除了創造虛擬世界，連結實體世界的用途也是重要的落地應用，從數位藝術藏品進化到品牌認同、社群經營，及更貼近區塊鏈技術的應用，將現實世界交易物品遊戲化，比如質押會員籍空投NFT兌換商品，或結合時尚產業演算法設計流行服飾虛實整合販售。

音樂人黃國倫則表示，NFT對創作者是福音也帶來新挑戰，被資本世界炒作，NFT就是數位認證，保障創作者的版權，未來願景是希望透過NFT讓音樂創作者的作品被收藏，元宇宙的世界有無限可能。

風潮音樂創辦人楊錦聰表示，隨著元宇宙科技到來，可以結合影像、聲音及互動，將音樂家的創作過程做出更深度的紀錄並整合，藉專業製作人的帶領，透過互動科技讓大家置身其中，還原實境的臨場感，達到沉浸式體驗。風潮音樂期待運用元宇宙的科技，將品味生活的面向做得更豐富，在體驗中觸動感官感受。

此外，看好元宇宙的未來機會，呂學森表示，中華網龍為遊戲研發公司並擁有眾多知名的IP，在元宇宙的世界將遊戲內的角色、道具NFT化，玩家除了可以在遊戲世界裡穿上專屬的設備互動、社交；此外中華網龍也正規劃建購元宇宙的開放式空間平台，玩家可以自由的互動社交，也可以在虛擬世界裡打造屬於自己風格的土地區塊，各自展現武俠、歷史、幻想與現代面貌。

中華網龍總經理呂學森說，希望打造區塊鏈遊戲讓玩家有豐富的體驗感，只要透過簡單的操作就能上手降低進入障礙，感受嶄新獨特的沉浸式遊戲體驗。目前區塊鏈遊戲最大問題是每秒交易限制遊戲動作、手續費高等。