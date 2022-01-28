思愛普(SAP)周四指出，已經同意收購美國一家私人持有的金融服務公司Taulia的多數股份。這家得國企業軟體大廠尋求在供應鏈融資和營運資金管理方面，擴大其軟體業務勢力。

思愛普為德國股市市值排名頂尖的公司，主要提供用於管理企業業務流程的軟體，該公司在周四新聞會上表示，將尋求在元宇宙上的機會；元宇宙為虛擬的線上世界。

執行長Christian Klein在訪問中表示，有太多夥伴向思愛普伸出雙手，要求在元宇宙上建立夥伴關係，因為有很多有趣的B2B業務機會。

元宇宙已經成為新的科技流行用語，臉書、微軟都將之視為行動網路下一個接棒領域。Klein也指出，大家很快就會看到思愛普有關元宇宙的行動宣示。

思愛普周四證實了先前第四季業績預估；並且預期2022年的雲端營收為115.5億至118.5億歐元間(約合129.5億至132.7億美元)，高於2021年的94.2億歐元。目前思愛普客戶正增強將公司IT運作放上雲端。

思愛普對Taulia的收購，可強化思愛普對供應鏈金融管理的業務。思愛普沒有揭露交易價格，但執行長在新聞會上表示，是低於10億美元；Klein也補充表示，如果有適合思愛普的產品組合，不排除有下一個收購。

思愛普前執行長Leo Apotheker為Taulia的獨立董事，兩家公司也有很多共同的客戶，包括空中巴士、日產、AZ製藥廠。