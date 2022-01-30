在電影「星際大戰」(STAR WARS)的世界中，有著超能力的絕地武士們，以純粹能量的光劍(Lightsaber)為隨身武器，令許多影集們神往。好幾世代的科幻迷們都在打造與設計光劍，有些著重在外型，有些著重在功能。如今一位俄羅斯YouTuber艾瑞克‧貝爾肯(Alex Burkan)完成了世界一把純能量伸縮式光劍，還獲得金氏世界紀錄(Guinness World Records)的認證。

艾瑞克所設計的光劍，可以產生超過1公尺長的高能電漿光束，「劍刃」的溫度超過 2,800度，足以重現星戰電影中，隨意切割鋼板的場景。

艾瑞克說：「我一直都是星際大戰的忠實粉絲，而光劍自然是我最想完成的道具。」

艾瑞克的本業是氫焰設備，所以他具有該領域的專業。然而，製作光劍絕非易事。

他表示，他多年來一直在網路上與廢品市場尋找有各種材料，也修改過無數次光劍的設計方案，之後決定先製造氫氧高壓設備。

「我的光劍關鍵部件是電解器，也就是一種無需機械壓縮機，即可產生大量氫氣和氧氣的裝置。再由氫氧焰創造出高溫光束焰。」

經過數百次實驗和測試，艾瑞克終於設計出氫氧焰燃燒器，使其形成的光束可以調整形狀和長度。

他的電解器能將水快速的分解成氫氣和氧氣，還作為他摩托車的動力來源。

之後，艾瑞克把氣體分配系統縮小到一個劍柄當中，終於完成了他滿意的光劍。

但是，艾瑞克的光劍在全功率下，只能工作 30 秒，有時光束也會爆閃，可能傷到自己，因此他正在進行改進，昇級噴嘴和能量的增加。

除了艾瑞克以為，加拿大星戰迷詹姆斯•霍布森 (James Hobson)也在前陣子完成自己的光劍，與艾瑞克的不同，霍布林的光劍不同，霍布森的光劍需要外部燃料槽，由液態丙烷和氧氣罐所提供，採用背包式設計。

艾瑞克表示，他也很高興看到另一位星戰迷做出相似的光劍，也不吝於推崇對方的設計，他說：「霍布森的光劍要比我的要強，肯定超過30秒，我們的對決會非常的快速和激烈，因為我只有30秒的時間！」