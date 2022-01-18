荷蘭消費者監管機關周一指出，將審查蘋果的改善措施，包括在荷蘭允許約會App開發商使用蘋果以外的支付選項，將看這些改變是否足以符合監管單位的規定。

荷蘭的消費者與市場管理局(ACM)在上個月下令蘋果在1月15日前在應用商店為App提出改革，否則將面臨罰款。ACM此前的調查發現，蘋果濫用主導地位，要求Tinder等約會App開發商只能使用蘋果的支付系統。

ACM說，蘋果已經告知ACM將如何遵守規定，ACM將評估蘋果的會應是否充足。而作為評估的一部分，ACM將與約會App開發商，以及其他感興趣者一起坐下來談。

蘋果要求開發商在使用其系統，並在進行數位商品交易時支付15%至30%的佣金的做法，受到了全球監管機構和立法機構的密切關注。然而荷蘭的命令和蘋果的回應只涵蓋荷蘭，並且只涵蓋約會應用App。

蘋果在其開發者部落格上稱，儘管正在就ACM的決定提出上訴，但它將遵循這一規定，引入兩個「專門適用於荷蘭應用商店的約會App的新選項，這些選項為用戶提供了額外的支付處理選項」。

不過蘋果發言人說，在用戶使用和處理新支付選項時，開發商仍需支付一些佣金。蘋果沒有具體說明這些佣金的數額，也沒有說明蘋果將如何對不透過自家系統支付的款項執行佣金收取。

蘋果還警告開發商，在自家支付系統以外之時，蘋果沒有能力安全地協助或執行支付退款，因為蘋果無法直接地知道這些。