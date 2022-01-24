不少民眾抱怨申請醫療保險理賠需要跑醫院好幾趟，奇美醫院院長邱仲慶、中國人壽總經理黃淑芬及成功大學數位生活科技研發中心主任莊坤達，24日在台南市副市長趙卿惠的見證下，共同簽署合作意向書，將開發從諮詢、就醫、診療到理賠的創新服務系統，希望提供更便民的服務。

邱仲慶表示，奇美醫院的核心價值是「關懷、專業、效率」，由於秉持此一理念，讓奇美成為「幸福的醫院」，此次合作希望能夠實踐奇美的核心價值，整合醫療、保險、科技，以簡化中壽保戶的保險理賠手續，讓保戶免於奔波勞苦。

黃淑芬認為，此次能與奇美醫院、成功大學合作，是一個很難得的組合，希望結合三方優勢，將醫療照護、保險價值及科技創新，共同融入服務場景，從諮詢、就醫、診療到理賠，創造更便民、創新的客戶體驗。

莊坤達也說，此次三方合作，除了服務模式的創新外，資安防護措施、個資法保護、醫院及保險公司實務作業需求，也都是考量的重點，必須從資訊面、法規面、實務面，進行全方位的規畫，才能兼顧服務創新與確保民眾的權益。