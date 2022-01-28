新北市新店警分局設置「機動派出所」服務民眾。（新店警分局提供）

新北市新店警分局設置「機動派出所」服務民眾。（新店警分局提供）

111年春節連續假期將至，新北市新店區各風景區預計有大量遊客湧入，為了讓每一位遊客歡度連假假期，新店警分局特地於轄內碧潭風景區、陽光運動公園、石碇淡蘭博物館及坪林茶業博物館設置機動派出所，以提供即時性的受理民眾報案、犯罪預防宣導等為民服務，使警察服務更貼近民眾，同時也能提高見警率，防範宵小趁人潮眾多行竊，讓來新店遊玩的民眾能安心過好年。

藉由「機動派出所」的設置與執行，間接加強轄區各風景區治安、交通、為民服務、犯罪預防及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導。並運用「刑案到府服務」裝備，於「機動派出所」配備行動電腦、列表機等相關設備及器材，現場即可受理各類案件，以落實、簡便為民服務作為。

另警方也提供民眾舉家外出居家安全維護服務，並設有多國語言版本的申請表，讓服務範圍擴及外僑，亦提供「護鈔」等貼心服務措施，有需要的民眾均可以撥打「110」或洽轄區派出所。

新店警分局表示，「機動派出所」於111年1月24日起至2月7日止每日14時至16時實施，為期15天，春節期間，溫馨服務不打烊，前往人潮擁擠處所，應特別注意隨身物品，財不露白，全程佩戴口罩，做好防疫措施；另安和陽光運動公園櫻花盛開，不彷過年期間撥空前來賞櫻，感受落櫻紛飛的美感。歡迎民眾多加利用「機動派出所」提供諮詢及相關為民服務的功能。