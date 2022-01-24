大陸實施能耗雙控、需求保守，台泥（1101）大陸水泥事業2021年第四季銷量季減25％、至1000萬噸以下，水泥報價則因煤價大漲而季增31％，展望2022年，法人預期，水泥事業獲利年減中低個位數，所幸布局電池、儲能事業，投顧看好脫胎換骨新台泥誕生，給予「買進」投資評等。

法人研究機構說明，台泥2021年8月宣布增資台泥循環能源（能元科技母公司）100億元，持股63％，在高雄建立產能1.8GW的鎳三元電池工廠，新廠將於2023年上半年完工，產能由原先1.5GW倍增至3.3GW。能元2021年上半年營收19.5億元，年增41％，並於2021年第三季併入台泥循環能源後，轉虧為盈。

鋰電池受惠電動車成長趨勢，2022～2025年市場年複合成長率達22％，台泥循環能源將受惠強勁需求與擴產效益，貢獻台泥2022、2023年營收達46億與60億元，以及營業利益6億與9億元。

台泥2021年7月完成對義大利公司NHOA之收購，持股達60.5％，積極布局儲能市場。NHOA主要產品包含電池儲能設備系統、車用充電樁等。台泥近期亦透過私募投資飛宏15.1億元，取得9.9％股分，以加強充電樁布局。