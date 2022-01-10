吳騏與父親吳惠民、妹妹吳彤一起在街頭揮灑創意，一家人聚精會神作畫，讓作品更添幾分溫馨。（金門縣林務所提供）

迎接2022新年春節，金門縣林務所在山外車站前堆疊8個回收再利用的大酒甕，打造飄香海島的「酒甕牆」街頭裝置藝術，並邀請當地插畫家吳騏繪製洋溢童趣及創意的圖案，傳遞虎虎生風行大運，氣勢蓬勃的年節氣氛。

鐘立偉所長說明，金門連2年乾旱，寫下降雨量新低的紀錄，該所考量大環境因素，捨棄過往以植栽為主體年節布景作法，改以裝置藝術及回收材料作為設計發想，今年更特別運用金酒公司汰換的1000公升大酒甕堆疊成約4公尺高的甕牆，邀請年輕的插畫藝術家吳騏作畫，為人來人往的街景增添精采和喜氣。

吳騏也說明，酒甕牆的運作和呈現，融合在地的環境和產業元素，2隻應景賀節的老虎一上一下、互相對望的構圖，表現出對於新年充滿律動活力的想像，透過插畫手法也掩藏「老虎」兇猛的形象認知，彰顯「大貓」可愛、柔和的另一面，希望在妝點街景之外，也可成為春遊金門的打卡新亮點。

值得一提的是，吳騏這回與他的父親，也是在地知名陶藝家吳惠民和妹妹吳彤一起在街頭揮灑創意，一家人聚精會神作畫，讓作品更添幾分溫馨。