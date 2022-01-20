韓國人氣綜藝節目《Running Man》主持人劉在錫去（2021）年12月才從新冠確診痊癒，韓媒今（20）日爆出17日錄影的來賓中有人確診，主持群加工作人員都即刻進行PCR檢測，等待結果；沒多久有相關人員透露確診者正是韓國男子天團Super Junior成員銀赫（李赫宰），經紀公司SM娛樂也證實快篩陽性，目前還在等第二次檢驗結果。

綜合韓媒報導指出，有電視台相關人員爆料，Super Junior成員銀赫今日身體突然感到不適，於是用快篩進行初步檢測，竟得到陽性結果，但擔心準確度有誤差，馬上接受PCR檢測；銀赫所屬經紀公司SM娛樂稍早也證實此事，目前還在等待PCR結果，倘若銀赫確診，就是Super Junior中第三人染疫。

銀赫日前才到綜藝節目《Running Man》錄影，如今傳出快篩陽性，讓粉絲都很震驚。(圖/ 摘自韓網)

而銀赫如今快篩出陽性，他17日才參加韓綜《Running Man》錄影，因此節目主持班底們、同一集的來賓和工作人員們，也都去進行PCR檢測，是否有其他人確診還需要等最終結果；其中主持人劉在錫才剛確診痊癒，如今可能再度染疫，令觀眾都很不捨。

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