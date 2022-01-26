新北市致理科技大學傳出有一名大三男學生確診，新北市衛生局表示，此案是台北市確診案18611，1月22日與朋友（桃園案18521）聚會遭匡列接觸者居家隔離，1月25日採檢陽性確診。

衛生局表示，疫調顯示個案最後到校日為1月21日，接觸確診者後均未到校，經與防疫醫師討論後建議學校加強環境清消，提醒學生自我健康檢測，鼓勵前往採檢，以確保健康。

學測考生確診 緊急隔離近百師生
高雄某國中突現3台遊覽車 衛生局證實：匡列34人將居隔
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