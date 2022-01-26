新北致理科大1學生染疫 衛生局：接觸確診者後未到校 22:172022/01/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市致理科技大學傳出有一名大三男學生確診。圖為環保局人員清消示意圖。（資料照/張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市致理科技大學傳出有一名大三男學生確診，新北市衛生局表示，此案是台北市確診案18611，1月22日與朋友（桃園案18521）聚會遭匡列接觸者居家隔離，1月25日採檢陽性確診。 衛生局表示，疫調顯示個案最後到校日為1月21日，接觸確診者後均未到校，經與防疫醫師討論後建議學校加強環境清消，提醒學生自我健康檢測，鼓勵前往採檢，以確保健康。 學測考生確診 緊急隔離近百師生 高雄某國中突現3台遊覽車 衛生局證實：匡列34人將居隔 #新冠肺炎 #台灣 #1月 #到校 #衛生局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診者到過 新化年貨大街休2天 04:102022/01/26 地方新聞 周興哲、李沐PCR結果出爐 疾管局建議避免接觸人群至2月3日 21:192022/01/26 娛樂 周興哲、李沐與確診者足跡重疊 新片宣傳改線上聯訪 15:532022/01/26 娛樂 曾接觸確診者 桃園八德3校今預防性停課1天 09:212022/01/26 生活 台南再傳新確診 疑為善化肉圓店女員工同住家人 12:292022/01/26 生活 北市松山區幼兒園老師確診 急匡列180名師生 10:012022/01/26 生活 北市松山某幼兒園師確診 全園停課14天 17:112022/01/26 生活 新北某科大生確診！曾赴大安區全家辛亥店上班 Ct值僅18 19:412022/01/26 生活 服務返家鄉親 1月30日嘉義縣公車全線免費搭乘 19:182022/01/26 生活 礁溪長榮＋1 足跡踩遍信義區百貨 04:102022/01/26 焦點要聞 進行試管嬰兒補助 苗栗每人每年加碼2萬元 10:592022/01/26 寶島 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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