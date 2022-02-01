當地時間1月31日，聯合國安理會應美國要求就當前烏克蘭局勢舉行會議，俄羅斯認為這一會議無助於安理會團結，在隨後程序性表決中，俄羅斯、中國投了反對票。中國常駐聯合國代表張軍在會上闡述中方立場，呼籲有關各方保持冷靜，加緊開展靜悄悄外交努力，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情。

張軍表示，美國要求安理會舉行公開會，理由是俄羅斯在烏克蘭邊界的兵力部署對國際和平與安全構成威脅，中方不能認同這樣的看法。近期圍繞烏克蘭問題確實出現一些緊張局勢，各方正在關注引起緊張局勢的原因。

「以美國為首的一些國家聲稱最近在烏克蘭會發生戰爭，俄羅斯已一再申明，俄方沒有發起軍事行動的計畫，烏克蘭方面也明確表示他們不需要戰爭。」張軍認為，「在此情況下，有關國家堅稱可能發生戰爭，完全沒有道理。」

張軍表示，美國、烏克蘭和有關歐洲國家以及北約正在和俄羅斯進行不同形式的外交接觸，相關各方之間應該堅持通過對話談判尋求解決分歧。「當前急需的是靜悄悄外交，而不是麥克風外交。很多安理會成員都持這一看法，並為此做出了不懈努力。」

「遺憾的是，美方沒有接受這樣的建設性建議。」張軍表示，在對話談判正在進行、同時還有待取得具體進展的情況下，安理會舉行公開會顯然不利於為對話談判營造有利氣氛，也不利於推動化解緊張局勢。

張軍表示，中方再次呼籲，有關各方保持冷靜，不做任何刺激局勢緊張、炒作渲染危機的事情，並在充分考慮彼此合理安全關切和相互尊重基礎上，通過平等協商妥善解決分歧。

張軍表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的。解決烏克蘭問題，還是要回到落實《新明斯克協議》這一原點上。《新明斯克協議》得到安理會第2202號決議核可，是各方公認的有約束力的基礎性政治文件，理應得到切實執行。

張軍表示，中方支持所有符合這一協議方向和精神的努力，希望有關各方展現執行《新明斯克協議》的積極意願，協商解決協議執行過程中出現的分歧，推動將《新明斯克協議》落到實處。

張軍指出，北約擴員是處理當前緊張局勢難以繞開的問題。北約為冷戰時期產物，北約擴員是集團政治的集中體現。「我們認為，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。」

張軍呼籲，在21世紀的今天，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。