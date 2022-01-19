女星徐若瑄（Vivian）上個月捲入王力宏與李靜蕾的離婚風波，她氣到3度發聲明澄清，老公李雲峰也透過律師隔海發聲挺妻，徐若瑄挺過低潮後，她近期則重新振作，積極宣傳5月的演唱會，親民的徐若瑄也大方分享生活大小事，而徐若瑄稍早就透露，她驚喜越洋視訊弟弟要為他慶生，沒想到弟弟卻噴淚說：「姊，我好久沒看到妳笑了」，也意外洩徐若瑄前陣子陷入低潮的慘況。

人在新加坡的徐若瑄稍早在網上分享，她在10天前要給弟弟生日驚喜，無預警和弟弟越洋視訊，並彈唱生日快樂歌給他聽，沒想到，弟弟卻突然落淚，徐若瑄急問弟弟「怎麼了？」這時弟弟則噴淚說：「姊，我好久沒看到妳笑了」，儘管他事後又改口，說是徐若瑄唱歌太難聽，但仍證實徐若瑄前陣子大受打擊，讓家人都為她擔心。

照片中，徐家姊弟都有深邃雙眼皮，弟弟的雙眼泛著淚光、鼻頭也泛紅，而徐若瑄則看似素顏入鏡，心情不錯的她頂著黑框眼鏡、露出燦笑，同時，徐若瑄也感性寫下：「我可愛心思細膩才華洋溢愛家的小老弟啊～我知道你很愛我關心我擔心我，我不在台灣的時候，謝謝你守護這個家，總是挺身而出，爸爸過世之後，你是我們家唯一的大男人，謝謝你的肩膀！二姊知道你很愛這個家，也很愛我～我會好好的！」一家人的好感情溢於言表。

而即將在5月開演唱會的徐若瑄也提到，她會特別為弟弟唱一首歌，「是弟弟小時候當兵時的心情，寫下的歌，我很喜歡硬要拿來唱」。