港星李嘉欣以一張俏麗臉蛋，擁有「大美人」、「最美港姐」的稱號，不過李嘉欣卻在上周傳出健康亮紅燈，她在IG曬住院插管照、自曝進加護病房（ICU），搶救48小時才撿回一命，所幸李嘉欣身體已穩定恢復並返家休養，而李嘉欣昨（18日）則轉發與閨密的聚會照，李嘉欣狀態不錯，不僅臉上浮腫已消失，氣色也相當紅潤。

51歲李嘉欣上週突然感到心跳加速、覺得呼吸不到空氣，加上腳步浮浮的狀態，李嘉欣緊急聯繫熟悉醫生，結果醫生要她立即就醫，沒想到李嘉欣一到院就被送進加護病房，李嘉欣當時因為血壓急降，肝臟、腎臟、心臟、肺等器官都受影響，所幸搶救48小時才撿回一命，李嘉欣事後曬出住院插管照，心有餘悸寫下：「48小時在加護病房，執返條命（撿回一命），衷心感謝專業的醫護人員團隊的無微不至。令到家人疲於奔命和擔心實在對不起 #請好好照顧自己的身體」。

李嘉欣身體恢復穩定後，已在日前出院返家休養，而李嘉欣昨（18日）則在IG限時動態轉發與閨密的聚會照，只見李嘉欣狀態不錯，不僅臉上浮腫已消失，氣色也相當紅潤，整個人看起來相當有精神，絕佳狀態和以前幾乎沒有差別。

李嘉欣轉發與閨蜜聚會照，她狀態極佳，整個人看起來相當有精神。（圖／取材自李嘉欣Instagram）

而李嘉欣從鬼門關前走一回，她也因此有感而發，呼籲大家要愛護自己的身體，「沒有任何東西比健康重要，活著就是勝利，遇到任何事都要保持正能量。」