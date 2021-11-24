「最美港姐」吳婉芳1993年嫁給富商胡家驊後，就淡出幕前在家相夫教子，現54歲的她仍保養得宜，日前兒子娶老婆，她也晉升成「最美婆婆」，而當天星光熠熠，曾志偉、陳百祥夫婦、設計師鄭兆良等都是座上賓，許久未見的歌神張學友也難得露面，引起熱議。

吳婉芳婚後育有2子1女，日前大兒子胡智略和香港富商霍英東的孫女霍咏盈舉辦豪門婚宴，許久未露臉的張學友是吳婉芳乾哥哥，當天他也現身婚禮，更獻唱《愛是永恆》、《每天愛你多一些》等金曲，60歲的他雖然有些消瘦，但依舊保養得宜，氣色看上去非常好，看不出老態。

張學友驚喜現身婚禮。(圖／翻攝自鄭兆良IG)

不過更讓人驚豔的是，吳婉芳依舊美麗如昔，氣質出眾完全看不出歲月痕跡，54歲仍身材纖細、皮膚緊緻，讓網友也忍不住直呼「還是婆婆比較美」。而吳婉芳的媳婦霍咏盈活躍於名媛圈，還精通樂理，在婚禮上也和胡智略合奏，展現精湛的小提琴琴藝。

吳婉芳曾奪下香港小姐亞軍、最上鏡小姐及才華小姐，是當年的3料港姐，之後簽約無線台，也出過幾張唱片，1993年嫁給富商胡家驊後，就退出演藝圈，和丈夫恩愛20多年，未料胡家驊2017年2月在睡夢中逝世，讓她悲慟不已，近幾年都鮮少公開露面，過著低調平實的生活。