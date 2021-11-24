大S（徐熙媛）和汪小菲在22日宣布離婚，10年婚姻畫下句點，雙方沒撕破臉，在共同聲明中互相感謝，表示兩人仍是孩子的父母和朋友，未來將共同撫養一對子女長大，而始終都沒有對外發聲的汪小菲，則在今（24日）傳出，他在個人粉絲群組中以「謝謝」2字回應離婚，之後汪小菲又PO出未來開店的計畫，看起來他把重心全放在事業上。

大S和汪小菲宣布離婚，消息震撼演藝圈，雙方對離婚一事都相當低調，目前只有大S對外發聲，她大器祝福汪小菲，希望男方永遠過得比自己好，而始終都噤聲的汪小菲也終於在個人粉絲群組打破沉默，面對粉絲鼓勵：「小菲哥值得更好的」、「專心搞事業吧」、「小菲加油」、「放心 我們一直支持」，汪小菲則現身回應：「謝謝」。

汪小菲在粉絲群組中發聲。（圖／取材自娛樂圈探班微博）

汪小菲接著則PO出開店計畫，從這周六開始到明年1月底，將在北京、上海、成都等地將陸續開9間店，汪小菲也親民向粉絲宣傳：「看看有沒有離大家近的」，他隻字未提前妻大S，也沒有多說離婚的心境，看來恢復單身的汪小菲，目前已積極迎接新生活，並把重心全放在事業上。

大S和汪小菲的婚姻風風雨雨，儘管兩人在今年3月才迎接結婚10周年，汪小菲寵妻送鴿子蛋鑽戒，還甜喊大S「小女孩兒」，但夫妻情仍無緣繼續走下去，雙方在日前正式宣布離婚，「大汪」夫妻恩愛模樣成追憶，讓人不勝唏噓。