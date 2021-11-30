搶攻後疫情餐飲熱潮，饗賓餐旅攜手蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」優惠四重送活動正式開跑，饗在家電商平台首次進駐蝦皮購物，推出聯名優惠組合、至開飯、饗泰多、真珠、小福利四大品牌用餐，祝賀蝦皮生日快樂就免費招待人氣好料和送好禮，上蝦皮購物不限金額就能抽巿值2000元餐券禮券，堪稱歷年最優惠。

饗賓品牌策略部副總李仲康表示，今年因為疫情有更多熟齡消費者投入電商平台，加上網購的多元客群及便利性，相信未來與蝦皮購物這類型的電商合作模式將會有更多可能性。我們也預計透過這次活動的加持，讓12月業績有二位數以上的成長。

歲末年終，疫後解封，正是以美食聚首互道平安的溫暖時刻，在各行各業漲聲響起之際，饗賓罕見攜手蝦皮購物祭出優惠，旗下「饗在家」電商平台於蝦皮購物雙12活動期間進駐蝦皮商場，推出冬日暖胃組、海陸大滿足組、潮州冷滷味系列三款獨家聯名商品優惠組合。

饗賓同時宣布，即日起至12／12只要身穿「橘色服飾」至開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味、小福利火鍋會所4個品牌全台分店用餐，並說聲「蝦皮生日快樂」，即可免費獲贈開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味招牌料理免費招待；結帳時出示蝦皮會員畫面再送好禮。

疫情改變人們的生活與消費方式，進而也影響並翻轉了許多業者的經營模式，此次饗賓與蝦皮合作，活動期間在蝦皮購物不限金額下單，還可抽饗饗、旭集貴賓券、小福利餐券、果然匯晚餐券等；另針對蝦皮的忠實用戶，且只要1.2蝦幣，就能兌換饗食天堂等五大品牌限量優惠折價券。