國內疫情受控，報復性消費帶動外食餐飲市場回溫，為力抗通膨，饗賓餐旅集團宣布攜手蝦皮購物舉辦「12.12狂歡生日慶」優惠四重送活動，「饗在家」電商平台首次進駐蝦皮購物推出聯名優惠組合、至開飯、饗泰多、真珠、小福利四大品牌用餐祝賀蝦皮生日快樂就免費招待人氣好料和送好禮，上蝦皮購物不限金額就能抽巿值2000元餐券禮券包其中更包含了饗饗、旭集貴賓券，再用蝦幣兌換饗食天堂等五大品牌限量折價券，優惠很多。

饗賓攜手蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」優惠四重送包括：

第一重：饗賓「饗在家」電商平台於蝦皮購物雙12活動期間進駐蝦皮商場，推出冬日暖胃組、海陸大滿足組、潮州冷滷味系列三款獨家聯名商品優惠組合。

第二重：即日起至12/12只要身穿「橘色服飾」至開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味、小福利火鍋會所4個品牌全台分店用餐，並說聲「蝦皮生日快樂」，即可免費獲贈開飯川食堂、饗泰多、真珠台灣家味招牌料理免費招待；結帳時出示蝦皮會員畫面再送好禮。

第三重：活動期間在蝦皮購物不限金額下單，還有機會抽中饗饗、旭集貴賓券、小福利餐券、果然匯晚餐券等。

第四重：只要1.2蝦幣，就能兌換饗食天堂等五大品牌限量優惠折價券。

疫情改變人們的生活與消費方式，進而也影響並翻轉了許多業者的經營模式，饗賓品牌策略部副總李仲康表示，今年因為疫情有更多熟齡消費者投入電商平台，加上網購的多元客群及便利性，相信未來與蝦皮購物這類型的電商合作模式將會有更多可能性。饗賓預計透過這次活動的加持，讓12月業績有二位數以上的成長。