51歲「最美港姐」李嘉欣日前驚曝進加護病房（ICU）搶救48小時，疑因長期節食導致體力不支、身體過瘦，才會突然掛病號，醫生也警告：「如果再晚一點搶救，這個世界差一點就沒李嘉欣」，要李嘉欣以後好好保重身體。而李嘉欣病癒出院後，近來常在微博分享跟朋友聚會照片，慶祝重生，雖看來狀態不錯，但昨(24日)的一張照片仍洩露出她的病體，露出的左手暴瘦有如骷顱，相當驚人。

李嘉欣先前突然曬出自己在病房內的照片，分享自己在過去48小時內鬼門關前走一遭，感謝醫護團隊的搶救讓她順利康復，並呼籲粉絲重視健康的重要，但她第一時間未說明病因，讓外界都相當緊張，之後才接受媒體訪問，透露自己是在某日清晨突然感覺心跳加速、呼吸不到空氣，緊急送醫後隨即被送進加護病房。

李嘉欣曬照片，暴瘦手腕有如骷顱。（圖／翻攝自李嘉欣Michele微博）

李嘉欣當時表示，會生病是與自己先天性心臟結構問題有關，才導致血壓急降，體內四器官包括肝、腎、心臟、肺都受到影響，而香港媒體則另外指出，李嘉欣會生病，或多或少與女星維持身材的壓力有關，因她為維持完美身形長期節食、激烈運動，未料得到美貌卻失去健康，但李嘉欣未對此回應。

而近日，李嘉欣出院返家後，常在社群網站分享和親朋好友聚會的照片，她看來精神奕奕、容光煥發，完全看不出是在一個月內一度瀕死的病人，但昨曬出的照片中她的暴瘦手腕卻成了亮點，雖然她過往就瘦，但昨天所曬出的照片看來更消瘦不少，讓粉絲更為女神的身體狀況擔心。