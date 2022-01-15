有「大美人」稱號的香港女星李嘉欣，今(15日)突在社群透露，進加護病房(ICU) 48小時，才「執返條命(意同撿回一命)」，雖然沒有詳細透露病情，但也讓粉絲相當擔心，紛紛留言要她保重身體。

李嘉欣曬出自己躺在病床上插管的照片，雖然面色蒼白，但仍努力對鏡頭展露笑容，似乎是想讓大家放心，她情況已好轉，她也表示自己一度進加護病房48小時，才撿回一命，並感謝專業的醫護人員團隊無微不至照顧，還有對家人疲於奔命和擔心表達歉意，並呼籲大家好好照顧身體。

李嘉欣驚傳進ICU搶救48小時。(圖／擷取自李嘉欣IG)

而因為她沒詳細透露病情，讓不少網友都相當擔心，紛紛留言要她好好保重，並祝她早日康復。李嘉欣上次公開露面，是在去年聖誕節《全民造星4》總決賽，當時她看起來狀態好，而她上一次發文是在12月31日，也沒看出異狀，因此她突然其來住院，也驚嚇不少網友。

李嘉欣當年以冠軍港姐身分進入演藝圈，混血般的五官加上高挑身材，讓她有「最美港姐」的封號，不過她在2008年嫁給富商許晉亨後選擇息影，育有一子，一家三口幸福和樂，是演藝圈的模範。