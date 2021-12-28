23歲的香港城市大學校花梁允瑜今年初參加港姐比賽，身材好、外型甜美的她原本被視為有望奪冠的大熱門，網上卻流出一段她用髒話狂咒罵前男友的不雅片，使她形象盡失，止步於前12前佳麗。梁允瑜落選後，曾放話還是會勇敢做自己，近日她在IG分享一張穿著黑色性感睡衣躺在床上的美照，上露胸、下露長腿，引來粉絲稱讚辣翻。

擁有9頭身完美比例身材的梁允瑜先前參加港姐選拔，因外貌出眾相當獲得媒體喜愛，也被預言有望奪下冠軍，之後卻冒出不雅片風波，網上瘋傳兩支她過去罵髒話的短片，合計片長約有1分鐘，片中她似乎在夜市裡大罵舊愛，對鏡頭開譙：「我好X後悔和你在一起，一定有報應，X你老X，吃屎啦你」。

影片流出不久，梁允瑜就被確認在前12強佳麗名單中出局，事後她坦言應該是被報復，表示每個人都有過情傷，當時她年紀小，為了這段不堪愛情失去自我，「直到被分手，身邊的朋友陪伴我喝酒解愁，喝醉了說了粗口去發洩」，當時錄下影片只是為了記錄這段好笑的過程，未料被有心人士流出報復，看到影片當下她也愣住，直言早就忘了這段過去。

梁允瑜後來也在接受網友提問時表示未來應該還是會做自己，不會改掉說粗話的習慣，但會選擇適當時機、適當發言，認為有很多人說話虛偽，其實比爆粗口更難聽。本月中她又回歸IG分享生活，曬出自己穿著黑色性感睡衣躺在床上美照，雙腳掛在床邊，豐滿雙峰露出事業線，引來粉絲回應：「影（拍）得好靚（美）呀」、「So sexy」、「靚腿」、「大美女」。