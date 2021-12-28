酒駕撞小黃3萬元交保！ 宋少卿：抱「僥倖心態」非常抱歉

相聲瓦舍創辦人宋少卿今（28日）凌晨因酒駕與計程車發生擦撞，五度酒駕、三度被抓的不良紀錄引起全台公憤，除了臉書粉專被網友灌爆，搭檔30年的夥伴「相聲瓦舍」馮翊綱稍早之前也出聲：「絕對不會姑息遮掩酒駕累犯」，將全面剃除宋少卿。

「相聲瓦舍」團長馮翊綱透過臉書發布影片聲明：「酒駕零容忍，本事件【相聲瓦舍】責無旁貸。即刻起宋少卿停止演出，本團也會停止售票及任何宣傳活動。」馮翊綱認為酒駕肇事已是國家大事，會跟大家站在一起，不會幫助遮掩酒駕累犯，「我作為宋少卿先生30多年來的表演搭檔，我也很心痛的一個基本前提，相聲可以不說，戲可以不演，做人怎麼可以做出這樣，絕對不行的！」

馮翊綱透露宋少卿目前在相聲瓦舍還有兩部戲劇，其中一部《三十三》兩天後就要在高雄演出，馮翊綱向觀眾掛保證絕對不會縱容宋少卿上台，至於另一齣《畫虎藍》，馮翊綱也強調：「全台2022年，任何一場《畫虎藍》，你不會看到宋少卿，我不會讓這個酒駕累犯上台的。」馮翊綱表示做出這個決定很痛心，跟大家道歉，觀眾若想退票也接受。

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