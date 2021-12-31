在韓國攻讀博士的台灣學生曾以琳在首爾街頭遭金姓男子酒駕撞死，韓國法院一、二審皆判肇事者8年刑期，現卻傳出南韓最高法院認為累犯加重刑期判決違憲，發回首爾中央地方法院重審，曾以琳父親，衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉直言對韓國法律失望，並指肇事者是某大公司高層，使人不得不懷疑有官商勾結。

曾慶暉今接受媒體訪問時不斷嘆氣，透露昨韓國律師已知訴他們夫妻發回重審消息，表示對韓國法律太失望，竟然倒行逆施，認為對多次酒駕重罰是違憲，「非常奇怪」，我們心碎，也心累了！說以琳是夫妻倆手中捧著的寶貝，視如如珍珠，但韓國法律卻對連續酒駕、撞死人，判連續酒駕重刑是違憲，「那人命呢？我們寶貝生命呢？」，並指肇事者是某大公司高層，使人不得不懷疑有官商勾結。

曾慶暉說，肇事者連續換了3次律師，且都不只請一個律師，雖聲稱有悔意，寫了一封韓文要律師轉交給他們夫妻，但只要判決一出爐就馬上上訴，質疑對方只是在搏取法官的同情，強調雖然很失望，仍會為了女兒繼續打官司。

曾以琳去年11月6日在首爾街頭遭酒後駕車者闖紅燈撞死，親友11月23日在韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台發起連署，希望當局加重酒駕刑責，有23萬人連署。