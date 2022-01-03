韓國IPO(股票初次公開發行)市場的規模，繼2021年創新高之後，隨著2022年的到來，包括LG Energy Solution(LGES)在內諸多韓國公司都有掛牌計畫。因此，2022年可望還會出現另一波IPO高潮。

根據統計，2021年韓國IPO市場內，一共籌資20.8兆韓元，約175億美元，並創歷史新高紀錄。由於很多尚未上市的韓企，都是以集資上兆韓元為努力目標，因此，2022年韓國的IPO規模預估將會再破紀錄。

以電動車電池製造商LGES來說，其IPO可謂是2022年的重頭戲之一。目前，LGES是LG化學百分百擁有的全資子公司。LGES計劃發行3400萬股新股，每股價格目前訂在25.7萬至30萬韓元之間。同時，籌資預估值約在13兆韓元左右。

若市場反應熱絡，LGES的掛牌籌資金額，將是三星人壽在2010年IPO的2.5倍。12年前，三星人壽一上市就募集到4.89兆韓元，也曾創下韓股IPO之最。

LGES一旦順利上市，市值可望立即膨脹至60幾兆韓元到70幾兆韓元之譜，立刻躋身韓股中前3或前4大韓企。下周，LGES計畫將敲定掛牌價，韓國散戶可望在18日至19日表達認購意願。之後，LGES將於27日公開交易。

另外，隸屬現代汽車集團的現代工程(Hyundai Engineering)也正準備在2022年2月IPO。據悉，這家工程業者計畫籌資9264億至1.21兆韓元左右。同時，市值到時候有可能會超過6兆韓元。

還有，現代重工集團(Hyundai Heavy Industries Group)旗下的現代煉油(Hyundai Oilbank)，2021年12月時曾申請要IPO。據悉，現代煉油想趕在2022上半年掛牌上市。這家韓國煉油廠其實在2012年與2019年，分別都嘗試過上市，但都未能如願。

在2022這一年，韓國電商業者也有IPO打算，包括韓國零售業巨擘新世界集團(Shinsegae Group)旗下的線上銷售部門SSG.com，以及網路生活用品配送平台Market Kurly等。