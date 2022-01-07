7日在三星電子帶動下，科技族群上漲，韓股也走揚收高，KOSPI收2954.89點，漲34.36點或1.18%。同時，韓元卻走貶。

三星電子7日表示，拜伺服器記憶體需求強勁，以及晶圓代工高利潤，上季營業利益可能會年增52%，並創4年新高。同時，營收也應該會再創新高紀錄。

盤中，科技類股以及汽車族群表現相對優異。三星電子漲幅一度逼近2%，最後收漲1.8%，SK海力士漲1.6%，現代汽車漲0.5%，LG電子也漲1.9%。

韓國LG電子7日預估2021年第4季季報，因家電產品熱賣，營業額可望創下有史以來單季最高。不過，物流成本增加，以及原物料取得變貴，營業利益可能會減少。

至於股價較疲弱者，大煉油廠SK Innovation跌0.2%，還有化妝品業者Amorepacific也跌1.8%。

美元兌韓元在1201.5價位附近，韓元貶0.5元。