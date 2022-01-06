隔夜美股大跌下，6日韓股也跟著走低，目前在2938.12點，下跌15.85點或0.54%。同時，韓元也貶值。

韓國政府6日表示，因農曆新年將至資金需求大，將執行另輪新冠疫情紓困金援計畫，規模達40兆韓元，約334億美元，對象是小韓企或做小本生意的當地民眾。

個股中，三星電子漲0.13%，SK海力士漲0.8%，Kakao銀行漲1.26%，浦項鋼鐵也漲3.05%。但是，當地網路雙雄Naver跌3.24%，Kakao也跌4.27%。

美元兌韓元在1198.7價位附近，韓元貶值1.8元。