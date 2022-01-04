桃園市八德區徐姓男子去年7月疑似和老婆一起吃毒咖啡包後，徐竟以木製關刀、銅錢塞到老婆嘴中導致其死亡。檢方依殺人罪嫌移送，4日開準備程序庭，徐男否認殺人。但檢方請求傳喚徐男去年初服刑獄友，證明徐早已預謀殺人。

檢方調查，徐姓男子與妻子、岳母同住，兩人尚有1名幼子。去年7月10日下午，曾女母親返家後，發現女兒倒在血泊中，還只穿內衣褲，趕緊報案。徐男神情恍惚，還稱妻中邪，自己是要救他。但檢方發現，徐男拿24公分長關刀猛戳妻子咽喉深處，又將銅錢塞入其口中，導致口咽多處出血、腹部外傷致臟器破裂等，而肺部吸入血液窒息。

桃園地院4日開準備程序庭，公訴檢察官及被害人律師說，徐男曾因案在2019年底進入看守所，一直到2021年6月才出監。期間有向江姓獄友透露殺妻念頭，江出獄得知徐男殺人後，寄檢舉信給死者家屬，此事才曝光，因此檢方跟被害人律師也要求調閱獄所內錄音檔案保存。檢方及律師也希望傳喚死者母親、姐姐，證明日常相處、爭吵，及徐男有殺人犯意。

徐男律師則說，江男有說謊習慣，要求傳喚另名吳姓獄友，作為品格證人。因他已經出獄，也請法官請求調閱住址，請吳到庭說明。徐的律師也說，徐沒有殺人犯意，請求徐男親姐姐出庭證明夫妻感情融洽，請求重新鑑定當時尿液毒品濃度。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！