理科太太去年12月中與丈夫理科先生（John）結束5年婚姻，John昨（9）日突然在個人IG上發文數落前妻不是，兩人共同好友跳出捍衛理科太太，披露John連割痔瘡的醫療費都是前妻付的，引發理科先生不滿。對此，律師李怡貞竟自爆「想割痔瘡+1」，更說「生產過的女性大多都有痔瘡問題，需要暴怒？！」。

理科先生9日在IG發文，指控Evelyn多次以他精神健康不佳以及不能回台灣為由，向法院提出數個禁令，不讓他將兒子帶回美國，即使他人在台灣一周也只能見到兒子1、2次面；將兒子送回媽媽身邊時，看到兒子難過大哭，讓他感到相當自責，難過的向網友求助，也引發熱議。

認識兩人多年的共同好友跳出來，在John的貼文留言處怒控是John先提離婚，就連離婚訴訟的律師費用都要女方幫他支出，而兩人結婚5年來的花費，包含婚戒、生產、坐月子、生活費、孩子的教育費，以及2020年John來台灣所做的外痔手術、到醫院就診的費用全由理科太太出。理科先生則爆氣不滿隱私被揭露。

對此，律師李怡貞在臉書發文：「我現在才知道理科先生有痔瘡…但話說回來，生產過的女性大多都有痔瘡問題，需要暴怒？！」，更自爆「想割痔瘡+1」，還說「重點割痔瘡的錢為何不能自己付？」。