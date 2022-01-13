王力宏今發出律師聲明。（宏聲音樂提供）

王力宏經紀公司今（13日）發出律師聲明，律師建議他在沒有其他成人陪同下不可與李靚蕾相處，因為李靚蕾已將這場離婚變成充滿虛構、惡意的抹黑。對於宏聲音樂今早所發的律師聲明，李靚蕾暫未有回應。

王力宏律師聲明全文如下：

本所建議我們的客户王力宏先生不論任何情況在無本所律師認可的其他成人陪伴下他不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處。她已經將他們的離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。這不僅對我們的客戶更對他們的小孩造成危害。他現在僅希望在沒有任何干擾的情況下全心專注於努力地與他的小孩相處。