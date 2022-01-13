「蕾神」李靚蕾11日晚間再掀戰火，爆料王力宏在未經她同意下找3男一同返家，還試圖拿鑰匙硬開門，但最後只好妥協，沒見到孩子便摸摸鼻子回家。昨(12日)傳出李靚蕾打槍「黑人」陳建州或女方好友侯佩岑等人陪同的提議，她接受媒體訪問時強調，覺得回家看孩子是很單純的事，不需要一定要誰陪才會讓王力宏進家門，並呼籲外界不要再打擾她的藝人朋友。

李靚蕾相隔3周後，近日再度開砲，指出王力宏不顧她反對閃電突襲回家，透露她事前就特別問王力宏何時要回家，王力宏卻叫她去問人在美國的調解師，但李靚蕾顧慮有時差，依舊要求王力宏能直接跟她說，結果在凌晨收到調解師的訊息，通知她王力宏會帶人陪同返家。

李靚蕾表示陳建州人高馬大、孩子對他不熟悉，不建議王力宏找陳建州返家。（圖／中時資料照片）

李靚蕾多次表達拒絕，但王力宏最終仍帶著助理、工作人員和保全上門，眾人在門口上演了一場驚魂記，最後無功而返。據《ETtoday星光雲》報導，若王力宏再次找人陪同回家，李靚蕾拒絕讓「黑人」陳建州陪同，主因是他人高馬大，而且孩子對陳建州並不熟悉，擔心孩子會不自在。

對於何時才願意讓王力宏返家？李靚蕾指出，她認為回家看小孩是單純的事情，不需要開條件，包括關監視器或需要誰陪同等，喊話說：「我們一直很歡迎他回家」，她同時也打槍邀侯佩岑或陶喆妻子Penny同行的提議，認為王力宏提出這些人選只是模糊焦點，認為人選適不適合都不該拿來當作硬闖的理由，「真的想孩子就會回來看了」。