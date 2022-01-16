女星徐若瑄日前捲入王力宏和李靚蕾婚變風波，使得她三度發文澄清，加上丈夫李雲峰也透過律師發出聲明力挺，才稍稍平息，日前更宣布5月照原定計畫唱進小巨蛋，讓粉絲十分期待。今（16日）她趁過年前整理衣櫥，就透露瘦了9公斤，直呼「有力量的美更美」。

徐若瑄在IG發文，寫下：「整理衣櫥裏的衣服。10個月，消失的9公斤」，同時曬出一張自拍照，只見她套上以前的褲子，一往旁邊拉，露出纖細蠻腰，明顯可看出褲子尺寸已經大了許多，瘦身成果顯著，而徐若瑄也不藏私地透露保持身材的秘訣「運動的好習慣+多喝水+搭配健康飲食」。

徐若瑄10個月瘦了9公斤，套上舊褲有驚人對比。（圖／翻攝自IG）

現年46歲的徐若瑄，除了臉蛋凍齡，身材也保養得宜，因為生完小孩有感肚子被撐大，她便開始持之以恆做運動，「一周跑步6天，3天做重量訓練」，加上168瘦身法對飲食忌口，盡量只攝取蛋白質和青菜，少碰澱粉和甜食，還因此練出「川字」腹肌，並有過一個月瘦了6公斤的紀錄。