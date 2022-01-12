張若凡近來翻唱由宋慧喬、張基龍主演的唯美話題愛情劇《現正分手中》主題曲、挑戰演唱韓國天后級美聲組合DAVICHI的作品中文版主題曲〈唯一的你〉，張若凡這回被製作人鼓勵，鼓起勇氣挑戰有別以往的瘋狂唱腔，呈現不同面貌。

〈唯一的你〉由〈如果可以〉製作人JerryC傾力打造，他希望張若凡能展現出不同的唱腔，以更瘋狂的方式演唱副歌，不過因為張若凡的個性偏害羞，表示自己對不熟悉的事情比較膽怯，不太敢輕易嘗試狂野唱腔，所以在試唱了幾次之後，她一度膽怯地問JerryC可不可以不要這樣唱？但是JerryC很堅持說：「這次該跟以前不一樣了！」於是張若凡鼓起勇氣挑戰有別以往的瘋狂唱腔。

張若凡接下這項翻唱挑戰後，開始追劇做功課，了解劇中人物的愛戀和糾結，而在拿到由新銳療癒系作家城旭遠填寫的中文歌詞後，立刻就有一種身歷其境的感覺，直說：「看到歌詞時，非常有畫面，有種曾經活在歌詞故事中的感覺。」

平常愛追劇、愛看電影的張若凡，為翻唱插曲而努力追起韓劇《現正分手中》，讓自己進入歌曲的意境，她也表示自己不挑劇，不過特別偏愛懸疑片和時空轉換的主題，因此近來話題十足的《華燈初上》，也是她的追劇重點。而面對即將到來的農曆新年，張若凡期許可以拋開過去不勇敢的自己，表示：「希望『做自己』這三個字不是說說而已。」也希望2022年能有全新的音樂作品推出，她說：「因為疫情沉寂了一些時間，新的一年希望能帶給大家更多的音樂作品，最重要的是能時常在舞台上唱歌給大家聽。」