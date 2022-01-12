王力宏日前出關，被拍到回「吾疆」看孩子，不過李靚蕾11日晚間PO長文，指王力宏不是一個人回去，還帶了3名男子，且不斷拉扯搖門，試圖硬闖，讓孩子當場嚇哭，更指王力宏身邊工作人員有前科、與黑道相識。對此，律師林智群建議李靚蕾，如果對方有暴力不理性動作，趕快做3動作：「蒐證、找律師、聲請家暴令」。

李靚蕾11日晚突然發文，表示與王力宏約好讓他見孩子，條件是王力宏自己一人前來，但沒想到王力宏沒按門鈴，直接就拿出鑰匙硬闖，還瘋狂搖門，自己透過監視器畫面一看，發現王力宏帶了3名男子陪同，2人是工作人員，另一人則是完全沒看過的陌生人。李靚蕾說，想到以前王力宏曾說過自己的工作人員有前科，還跟黑道熟識，就嚇得不敢開門，不斷發抖。

對此，律師林智群12日凌晨在臉書發文建議李靚蕾：「如果宏宏有什麼暴力不理性的行為，趕快蒐證找律師聲請家暴令」，更直言「透過網路跟自己先生對話，這樣的互動不會好的，為了小孩，你們要自己找出一個彼此可以接受的互動方式，網路絕對不會是好方法。」。

網友則說：「應該同步進行，不能坐以待斃。先發不自殺聲明在網路引起注意，後續依法律途徑尋求解決的方式，保護自己還是首要。」、「大半夜的前夫帶三個男的上門，要她關監視器是要幹什麼？搶小孩威脅前妻？搞到前妻要發不自殺聲明，該不會還有第四個躲在暗處準備搶走孩子後，就把前妻意外掉嗎」。不過也有網友提問：「如果我沒弄錯，王不是那間房子的屋主嗎？屋主不能回自己的房子？請問律師這在法律上站得住腳嗎」。