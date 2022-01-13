「蕾神之鎚」第2季上演看小孩大戰。(中時資料庫)

「蕾神之鎚」第2季上演，李靚蕾曝光監視器畫面，痛訴王力宏帶3男直闖住處，用力搖門嚇壞她與小孩，因王身旁同仁有前科、還跟黑道熟識，她為此發表不自殺聲明。對此，律師梁維珊指出，依照王力宏與李靚蕾雙方目前互動狀況，幾乎達到「高衝突家庭」程度，建議可以透過兒福聯盟，安排社工監督會面。

李靚蕾11日深夜發表3700多字長文，痛訴王力宏沒有取得她同意，帶3男直闖住處，造成她與小孩的恐懼，引發外界對於李靚蕾是否報案、是否聲請保護令、該找誰陪同王力宏看小孩等話題的討論。

據ETtoday新聞雲報導，律師梁維珊指出，依照王、李雙方目前互動狀況，幾乎達到「高衝突家庭」程度，如果兩人都設籍台北市，且彼此都沒有取得保護令的狀況下，建議可尋求兒福聯盟提供的社工監督會面交往服務。如果透過專業社工的協助，王力宏還是見不到孩子們，李靚蕾很可能被法院認定為「非友善父母」。

至於王力宏用力搖門舉動，李靚蕾是否能取得法院核發保護令，梁維珊指出，除非法院認定遭「長期、連續的身心靈傷害」，否則偶發、單一事件的聲請成功率不高。