2名志工陪同1位獨居長輩採買年貨，基富通證券的「好好變老公益計畫」贊助每人1000元購物金。（王文吉攝）

88歲獨居石岡半山腰的池伯伯（左）難得出門購物，除採買年貨，並添購新衣物，增添過年喜氣。（王文吉攝）

久未出門的李劉奶奶（右）依據所需用品清單，一項一項採買。（王文吉攝）

LUXGE中智捷豐原汽車生活館除出動志工人力，還支援5輛車接送長輩。（王文吉攝）

為鼓勵獨居長輩與外界多互動，並讓長輩擁有自主購物的權利，老五老基金會石岡中心19日於家樂福豐原店舉辦助老陪同購物活動，中智捷豐原汽車生活館、先捷實業動員28位志工陪伴14位弱勢長輩辦年貨，基富通證券的「好好變老公益計畫」贊助每人1000元購物金。

88歲獨居石岡半山腰的池伯伯，除了每天送餐志工的關心慰問外，其他時間都沒人可以和他說話。池伯伯曾對社工提到「最近天氣寒冷，大概是年節將近了，身上卻沒有一件新物，覺得少了一點過年感覺」，藉由這次陪同購物活動採買年貨新衣物，增添過年新春感。

住在新社87歲的李劉奶奶，平時省吃儉用，因身體不適，大多數的時間只能待在家中。久未出門的奶奶聽見社工要帶她外出採買年貨，感到非常期待，並列出一項項所需用品，奶奶開心地說「真的很久沒有出門了，出來走走，感受過年氣氛真好！」

LUXGE中智捷豐原汽車生活館林穀佑經理說，「購物」對一般人而言稀鬆平常，但對於行動不便、無交通工具或住在偏遠地區的弱勢獨居長輩而言，卻是難得可以實現的心願。除了出動志工人力，還支援5輛車接送長輩，讓他們可以省去交通不便的困擾，好好體驗購物樂趣。

老五老石岡服務中心督導利欣頤表示，陪同長輩購物活動已邁入第8年，在關懷長輩過程中，發現許多長輩被動接受外界物資捐贈，卻不是自己真正所需。活動前事先詢問長輩需求，有人想買保暖衣物、鍋子或碗盤等，於是選擇家樂福讓長輩們的心願清單都能實現。

利欣頤也提到，受到疫情影響，募款狀況不如預期，自去年11月開跑至今，整體捐款僅達6成，期盼社會大眾可以看見長輩身心的需求，透過捐款響應支持，讓弱勢長輩有更多機會自主選擇想要的物資與餐食。