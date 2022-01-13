王力宏與李靚蕾的「蕾宏婚變」吵了一個月仍未平息，11日李靚蕾拋出監視器截圖，怒指王力宏未經許可帶3男返家，今王力宏律師發出聲明，強調是律師事務所建議王力宏不該與李靚蕾單獨相處，更批她將離婚變成抹黑鬧劇，稍早，李靚蕾接受本報專訪，反擊問：「請問『本所』是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信…」。

王力宏委託的律師事務所稍早發表聲明，指出：「本所建議我們的客戶王力宏先生，不論任何情況，在無本所律師認可的其他成人陪伴下，他不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處。她已經將他們的離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。這不僅對我們的客戶，更對他們的小孩，造成危害。他現在僅希望在沒有任何干擾的情況下，全心專注於努力地與他的小孩相處。」

王力宏律師稍早發表聲明。（圖／宏聲提供）

對此，李靚蕾今中午接受本報訪問回應：「我們雙方簽署的離婚協議中載明：雙方同意在我們最小的孩子滿21歲前，吾疆作為我單獨與三個孩子的住所，王先生除了約定的探視時間，未經我同意不得擅自進入。雙方並約定探視時間，所有王先生以外的探視者必須事前經雙方同意方可前來。」

文中，李靚蕾質疑王力宏的律師並不清楚兩人的離婚協議細項，反問：「請問“本所”也有建議王先生違反我們協議中的約定，擅自帶未經同意的人來探視，甚至隱藏一位我素未謀面，你也從未提及 刻意隱藏的男子出現嗎？請問“本所”是否也建議王先生無視我明確表達他的行為和要求讓我感到被威脅和有安全顧慮，依然可以強勢的未經同意的情況下，帶著三名男子企圖侵入民宅，造成孩子們的驚嚇？請問“本所”是不是在根本連客觀事實發生經過都不知道的情況下，就收了錢寫了這封信…」而對於李靚蕾的質疑，王力宏及其律師方面目前暫無回應。